Przegląd prasy z tygodnia 11.02.2024. Co działo się w Starogardzie Gdańskim. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Starogardu Gdańskiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 4.02 a 10.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Jesteśmy Kociewiakami. Wspólnie świętowaliśmy w Galerii Neptun! ”?

Przegląd tygodnia: Starogard Gdański, 11.02.2024. 4.02 - 10.02.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Jesteśmy Kociewiakami. Wspólnie świętowaliśmy w Galerii Neptun! Najlepiej świętować głośno i radośnie. Tak też było w Galerii Neptun podczas obchodów Światowego Dnia Kociewia. Organizatorem świętowania był zarząd powiatu starogardzkiego. 📢 Nasz piękny region Kociewie ma dziś swoje święto! 10 lutego obchodzimy doroczny Światowy Dzień Kociewia. Święto obchodzone jest od 2007 roku. Zostało ustanowione w dwusetą rocznicę udokumentowanego zapisu nazwy „Gociewie”. Kociewie to zielona i łagodna kraina, drugi co do wielkości - po Kaszubach - zwarty etnicznie i kulturowo region Pomorza. Co pięknego jest w powiecie starogardzkim? 📢 Co warto zobaczyć z okazji Światowego Dnia Kociewia? Oto 7 najciekawszych atrakcji Kociewia. Te miejsca cię zachwycą 10 lutego, obchodzimy Światowy Dzień Kociewia. To doskonała okazja, aby bliżej poznać tę fascynującą część Polski. Kociewie, region etniczno-kulturowy na Pomorzu Gdańskim, skrywa wiele atrakcji, które zachwycą zarówno miłośników historii, jak i przyrody. Oto nasze propozycje na najciekawsze miejsca do odwiedzenia podczas wycieczki po Kociewiu.

Tygodniowa prasówka 11.02.2024: 4.02-10.02.2024 Starogard Gdański: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Starogardzie Gdańskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oszuści podszywają się pod OLX! Przesyłają wiadomości z fałszywymi linkami Sprzedaż na OLX to łatwy i szybki sposób na pozbycie się zalegających w domu przedmiotów. Niestety oszuści nie próżnują i również tam, próbują swoich sztuczek, by wyłudzić od nas cenne informacje, a w efekcie pieniądze.

📢 Bielizna, grzebienie, instrukcja do telewizora... Niesłychane, co ludzie chcą oddać za darmo na OLX! Za darmo na OLX: stojak na gitarę, smycz do kluczy, zestaw dupereli, gorset wyszczuplający, drzewa, słoma - to tylko niektóre rzeczy, jakie Polacy chcą oddać za darmo za pośrednictwem serwisu OLX. Niektóre są naprawdę zadziwiające. Ciekawe, czy te rzeczy znajdą nowych właścicieli? Zresztą zobaczcie sami w naszej galerii zdjęć. 📢 Policja szuka ludzi z pasją i odwagą – czy jesteś taką osobą? Policja to nie tylko mundur, broń i syrena. To przede wszystkim służba społeczeństwu, która wymaga odwagi, odpowiedzialności i poświęcenia. Policjanci codziennie dbają o bezpieczeństwo i porządek publiczny, pomagają ludziom w potrzebie i zwalczają przestępczość. Służba w Policji to nie tylko wyzwanie, ale też satysfakcja i zaszczyt.

📢 Protest rolników. Uwaga na utrudnienia w ruchu w piątek 9 lutego 2024. Mapa protestów Na oficjalnej mapie dostarczonej przez organizatorów jest blisko 200 punktów, w których odbędą się protesty rolników. W piątek 9 lutego 2024 należy spodziewać się ogromnych utrudnień w ruchu w całej Polsce. 📢 Zobacz stare banknoty i monety, które są warte fortunę! Kolekcjonerzy szukają takich perełek Stare monety i banknoty są w cenie. Kolekcjonerzy szukają ich w Polsce i zagranicą na różnych aukcjach i stronach. Niezwykła wartość kolekcjonerska cechuje wiele starych przedmiotów. W szczególności wyróżnia się tu zarówno stare monety, jak i stare banknoty z PRL-u. Choć jeszcze niedawno ich wartość mogła nie robić wrażenia, dla kolekcjonerów są wiele warte. Można na nich zarobić ogromne pieniądze. Sprawdziliśmy w serwisie OLX, jakie banknoty i monety są w sprzedaży i kosztują spore pieniądze. To nie tylko banknoty i monety z czasów PRL. W naszej galerii zdjęć znajdziesz konkretne ceny, jakich oczekują właściciele.

📢 Tak smakuje Kociewie! Słodkości, które królowały na naszych stołach nie tylko w Tłusty Czwartek Ruchanki kociewskie, grochowinki kociewskie, fefernuski czy gryz. Pod tymi nazwami kryją się słodkie przysmaki wprost z Kociewia. Niektóre z nich serwowane były z okazji świąt, „tłustego czwartku”, inne przygotowywano znacznie częściej, aby umilić sobie dzień. Te słodkości do dziś pobijają podniebienia nie tylko Kociewiaków. 📢 Policjantka odwiedziła dzieci na półkoloniach w Starogardzie Gdańskim Policjantka, która na co dzień zajmuje się profilaktyką społeczną, odwiedziła dzieci przebywające na półkoloniach w Starogardzkim Centrum Kultury. Podczas spotkania funkcjonariuszka opowiadała uczestnikom zimowego wypoczynku o podstawowych zasadach bezpiecznej zabawy na powietrzu. 📢 Pożar domu przy ul. Kościuszki w Starogardzie Gdańskim Jedna osoba została poszkodowana w wyniku pożaru, który wybuchł przy ul. Kościuszki w Starogardzie Gdańskim.

📢 Internauci tworzą memy o walce Biedronki i Lidla. Zobacz najciekawsze Biedronka kontra Lidl – walka trwa. Marketingowcy obu sieci robią wszystko, by pozyskać więcej klientów. Falę memów wywołały SMS-y do użytkowników aplikacji „moja Biedronka”. Lidl nie pozostał dłużny a internauci ruszyli do tworzenia memów. 📢 Mieszkańcy, uwaga na oszustów. Magistrat ostrzega! Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Starogard Gdański ostrzega mieszkańców miasta przed osobami podszywającymi się pod pracowników urzędu. 📢 Trwa strajk generalny 9 lutego na polskich drogach i w miastach. Mapa protestów i powody blokad w Polsce Mapa protestu rolników zawiera oznaczenia ponad 260 lokalizacji, a to nie wszystkie, w których pojawią się rolnicy. 9 lutego strajk zablokuje centra dużych miast, zwłaszcza pod urzędami wojewódzkimi, a także drogi krajowe. - Nasza cierpliwość się wyczerpała - jasno komunikuje rolnicza Solidarność i ogłasza 9 lutego 2024 strajk generalny. Gdzie protestują w piątek rolnicy?

📢 Miłość za więziennym murem. Osadzeni w starogardzkim areszcie śledczym myślą o małżeństwie Czy miłość może kwitnąć nawet za więziennym murem? Zdecydowanie tak! Osadzeni w starogardzkim areszcie śledczym korzystają z możliwości zawarcia związku małżeńskiego. Na taką uroczystość przygotowana jest specjalna sala, a goście mogą zasiąść do stołu i delektować się jedzeniem zakupionym w kantynie. Jedynym ograniczeniem jest czas... 📢 Wystające żebra i kręgosłupy. Zagłodzone psy w gminie Skórcz. Uratowali je inspektorzy OTOZ Animals Zaniedbane, zagłodzone, bez miejsca, w którym mogły się schronić. Nutka i Boss to dwa psy, które nie miały lekkiego życia. Tragedia rozgrała się na jednym z podwórek w gminie Skórcz. Zwierzęta uratowali inspektorzy OTOZ Animals ze schroniska dla bezdomnych zwierząt w Starogardzie Gdańskim. 📢 9 miast Europy, do których warto pojechać pociągiem z Polski w lutym 2024. Tanie bilety, wyjątkowe atrakcje, pomysły na weekend Lubicie zwiedzać Europę, siedząc wygodnie w wagonie pociągu? Mamy coś w sam raz dla was: ranking 9 nieoczywistych, pełnych atrakcji europejskich miast, do których najbardziej warto pojechać pociągiem z Polski w lutym. Te miejsca przyciągają atrakcjami dla dzieci, zabytkami, a nawet źródłami termalnymi, w dodatku możecie do nich dojechać bez przesiadek! Zapraszamy do galerii – znajdziecie w niej gotowe pomysły na kolejowe wycieczki.

📢 Zadaj trudności złodziejom. Zabezpiecz instalacje, drzwi, okna i ciesz się bezpiecznym urlopem! Wyjazd na ferie to dla wielu osób okazja do odpoczynku i relaksu. Jednak zanim wyruszymy w podróż, warto zadbać o bezpieczeństwo naszego mieszkania, które pozostawiamy bez opieki. Nie chcemy przecież wrócić do zalanego, zniszczonego lub okradzionego lokum. Jak więc zabezpieczyć mieszkanie przed wyjazdem? Oto kilka policyjnych porad, które mogą się przydać.

📢 Zobacz kobiety, które zaginęły na Pomorzu. Nikt nie wie, co się z nimi stało... Może kogoś rozpoznasz Co roku w Polsce kolejne osoby uznaje się za zaginione, z wieloma z nich rodziny nie mają kontaktu już od wielu lat. Wśród zaginionych są także osoby z województwa pomorskiego. W poniższej galerii znajdziecie zaginione kobiety z naszego regionu, z niektórymi z nich kontakt urwał się, gdy były jeszcze nastolatkami lub dziećmi. Poszukiwaniem takich osób zajmuje się fundacja ITAKA, która realizuje swoją misję od 1999 roku. Może mijasz zaginioną osobę na ulicy lub spotkałeś ją w autobusie, tramwaju lub sklepie? Zajrzyj do naszej galerii, a gdy kogoś rozpoznasz, koniecznie skontaktuj się z fundacją ITAKA.

📢 To mężczyźni, którzy zaginęli na Pomorzu. Nikt nie wie, gdzie są... Może kogoś rozpoznasz? Co roku w Polsce kolejne osoby uznaje się za zaginione, z wieloma z nich rodziny nie mają kontaktu już od wielu lat. Wśród zaginionych są także osoby z województwa pomorskiego. W poniższej galerii znajdziecie zaginionych mężczyzn z naszego regionu, z niektórymi z nich kontakt urwał się, gdy byli jeszcze nastolatkami lub dziećmi. Poszukiwaniem takich osób zajmuje się fundacja ITAKA, która realizuje swoją misję od 1999 roku. Może mijasz zaginioną osobę na ulicy lub spotkałeś ją w autobusie, tramwaju lub sklepie? Zajrzyj do naszej galerii, gdy kogoś rozpoznasz koniecznie skontaktuj się z fundacją ITAKA.

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.