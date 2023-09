Zbrodnia w Lesie Szpęgawskim. To już 84. rocznica

Uroczystości w Lesie Szpęgawskim rozpoczną się 24 września o godz. 13:15 okolicznościowym wystąpieniem i złożeniem kwiatów pod pomnikiem. O godzinie 14:00, pod przewodnictwem Księdza Biskupa Pomocniczego Diecezji Pelplińskiej Arkadiusza Okroja odprawiona zostanie uroczysta msza święta w intencji pomordowanych w Lesie Szpęgawskim. Uroczystości zakończy apel pamięci oraz pieśń „Rota”.

Informacje organizacyjne

24 września dojazd na cmentarz będzie możliwy autobusami MZK. Bezpłatne autobusy będą odjeżdżać sprzed starostwa powiatowego przy ul. Kościuszki 17 o godz. 12:00, 12:15, 12:30 (dla pocztów sztandarowych) i 12:45. Powrót bezpośrednio po zakończeniu uroczystości.

Zbrodnia Szpęgawska

Szpęgawsk pod Starogardem Gdańskim to trzecie - obok Piaśnicy koło Wejherowa i Mniszka pod Świeciem - największe na Pomorzu miejsce niemieckiego ludobójstwa. Od września 1939 r. do stycznia 1940 r. oddziału Selbstschutzu dokonywały w miejscowym lesie zbiorowych egzekucji kociewskiej i kaszubskiej inteligencji. Rozstrzeliwano księży, nauczycieli, działaczy społecznych i politycznych. Litości nie miano też dla pacjentów i personelu szpitala psychiatrycznego w Kocborowie. Ginęli też miejscowi Żydzi. Wraz ze zbliżaniem się Armii Czerwonej Niemcy przystępowali do zacierania śladów zbrodni. Od października do grudnia 1944 r. specjalne oddziały SS przy pomocy więźniów rozkopywały mogiły, a szczątki ofiar palono na stosach, po czym z powrotem wrzucano je do grobów, obsypywano wapnem i ponownie zakopywano. Niewykluczone, że część ciał pomordowanych została wywieziona poza teren zbrodni w nieznane miejsca. Na grobach posadzono drzewa.