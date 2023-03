Rowerzystka wpadła pod TIRa! Do wypadku doszło na "berlince" ZDJĘCIA

Bezpieczeństwo pieszych i kierowców jednośladów na drogach jest tematem, który powinien budzić nasze zainteresowanie i troskę. Wypadki z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego zdarzają się niestety zbyt często, a ich skutki z reguły bywają tragiczne. Do jednego z takich zdarzeń doszło wczoraj (20.03.) na drodze krajowej nr 22 w Starogardzie Gdańskim. Kierująca rowerem kobieta została potrącona przez ciągnik siodłowy z naczepą.

Wczoraj kilka minut po godzinie 12:00 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym, jaki wydarzył się na drodze krajowej nr 22 w rejonie skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury.

- Na miejsce natychmiast skierowani zostali funkcjonariusze drogówki wraz z technikiem kryminalistyki. Policjanci ustalili wstępne okoliczności tego zdarzenia. Do wypadku doszło w miejscu, wydawałoby się bezpiecznym tj. oznaczonym przejściu i przejeździe dla rowerzystów, na których ruch kierowany jest sygnalizacją świetlną. Mimo to jadący w kierunku Chojnic „tir” potrącił tam 38-letnią rowerzystkę. Na szczęście kobieta uniknęła groźnych skutków tego zdarzenia, a jedynie jej rower został zmiażdżony przez tylne koła naczepy. Badanie alkomatem wykazało, że uczestnicy wypadku byli trzeźwi. Mieszkanka Starogardu Gdańskiego trafiła do szpitala w celu zdiagnozowania obrażeń ciała, a funkcjonariusze z drogówki zatrzymali 51-letniemu kierowcy jego prawo jazdy - informuje asp. sztab. Marcin Kunka, rzecznik prasowy starogardzkiej policji.