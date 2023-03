Mieszkańcy powiatu starogardzkiego tracą gotówkę w internecie! Kinga Furtak

Robili zakupy w internecie i wpadli w sidła oszustów. Mieszkańcy powiatu starogardzkiego dali się oszukać na zakupach przez internet

Tylko w pierwszej połowie marca bieżącego roku, aż 14 mieszkańców powiatu starogardzkiego zostało oszukanych, kupując lub sprzedając w internecie. Osoby pokrzywdzone, które zgłosiły się do miejscowej komendy, straciły łącznie blisko 80 tys. zł. Policjanci apelują o rozwagę i zachowanie ostrożności podczas wirtualnych transakcji. Chrońmy swoje oszczędności i nie udostępniajmy nikomu danych do logowania w bankowości elektronicznej oraz haseł do konta lub danych karty płatniczej!