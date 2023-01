Leśnicy z Lubichowa w czasie II wojny światowej ZDJĘCIA

31 sierpnia 1939 ogłoszono mobilizację, a do wszystkich jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych rozesłano telefonogramy o rozpoczęciu działań na wypadek wojny. Część pracowników Lasów Państwowych została zmobilizowana i wcielona do wojska (leśnicy otrzymywali karty mobilizacyjne), walcząc z najeźdźcą już od pierwszego dnia wojny. Pozostali pracownicy LP zostali obowiązkiem służbowym zmobilizowani do uczestnictwa w akcjach ewakuacyjnych oraz zabezpieczeniu majątku państwowego (przyp. nr 1).

Gdy wybuchła wojna...

W pierwszych dniach września 1939 roku wojska hitlerowskie zajęły tereny Borów Tucholskich. Agresor przywiązywał wielką wagę do lasów jako źródła zaopatrzenia w surowiec drzewny. Tutejsze lasy dla III Rzeszy stały się intensywnie eksploatowanym zapleczem tego cennego surowca. Zaczęto prowadzić intensywną i rabunkową gospodarkę leśną- według niektórych źródeł cięto nawet 200% możliwego rozmiaru.

Tereny leśne były także miejscem walki rozwiniętych na tych terenach grup partyzanckich. Nie można nie wspomnieć o słynnym na tym terenie zgrupowaniu AK „Gryf Pomorski". Stanowił on postrach wśród miejscowych jednostek niemieckich.