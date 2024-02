Oszuści podszywają się pod naszych znajomych na Facebooku. Przesyłają link do fałszywego konkursu!

Jak to działa?

Otrzymujemy wiadomość na Messengerze. Nadawca to nasz znajomy, który prosi o pomoc w głosowaniu na niego, np. w konkursie na najlepszy salon masażu. Dostajemy informacje, że spośród głosujących będą rozlosowane osoby, które otrzymają zestawy kosmetyków o wartości około 500 zł. Brzmi obiecująco, prawda? Jedyne, co musimy zrobić, to kliknąć specjalny link, który prowadzi na stronę do głosowania.

W ten sposób trafiamy na fałszywą witrynę logowania do Facebooka. Jeśli będziemy na tyle nieostrożni, by wpisać tam swoje dane, nasze konto może zostać przejęte przez hakera. Właśnie tak przestępcy wykradają kolejne konta, które są dalej wykorzystywane do podobnych oszustw.

Jak nie dać złapać się na haczyk?

Zwróć uwagę na szczegóły. Czy znajomy kontaktował się ostatnio z Tobą? Jeśli tak, czy możesz potwierdzić inną drogą kontaktu niż Messenger, że bierze udział w takim konkursie? — wyjaśnia Karolina Kmak, specjalista ds. Cyberbezpieczeństwa — Po przejściu na fałszywą stronę logowania, naszą uwagę powinien zwrócić adres strony. Oszuści często stosują frazy, które mają nas przekonać, że jesteśmy na właściwej witrynie. Wszystko, by uśpić naszą czujność. Natomiast, jeśli nie jest to facebook.com, natychmiast opuść stronę i nie podawaj żadnych danych

W życiu codziennym oraz w Internecie warto kierować się zasadą ograniczonego zaufania.