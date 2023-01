Na studniówce bawili się uczniowie II LO w Starogardzie Gdańskim ZDJĘCIA

Studniówka uczniów II LO w Starogardzie Gdańskim

Do matury w 2023 roku przygotowuje się pięć klas.

- Matura będzie dokładnie za 110 dni. Jest to egzamin, który ma otworzyć wam drogę do dalszej edukacji. Jestem przekonana, że najbliższe miesiące będą przez was bardzo dobrze wykorzystane tak, abyście w lipcu mogli cieszyć się sukcesem wyniku maturalnego - mówi Hanna Gałązka - Janas, dyrektor II LO w Starogardzie Gdańskim. - Tego wieczoru odłóżmy troski związane z nauką. Zaproszenie, które od was otrzymaliśmy, mówi o niezapomnianym balu studniówkowym. Tego właśnie wam życzę. Bawcie się dobrze. Składam serdeczne wyrazy podziękowania wychowawcom klas maturalnych za państwa wyjątkową troskę i dbałość każdego dnia o każdego ze swoich wychowanków. Bardzo dziękuję rodzicom, rodzicom tworzącym Komitet Studniówkowy.