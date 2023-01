Był uroczysty polonez i wyjątkowe stroje. Uczniowie I LO w Starogardzie Gdańskim bawili się na studniówce w Borzechowie ZDJĘCIA

Po czterech latach nauki przyszedł czas na wyjątkowy bal!

Studniówka uczniów I LO w Starogardzie Gdańskim

Wiesława Górska, dyrektor szkoły przywitała uczniów, rodziców, którzy byli gospodarzami tej uroczystości oraz nauczycieli i wychowawców młodzieży.

To najważniejszy bal, bo rozpoczyna wasze dorosłe życie. Każdy z was przyszedł tutaj ze swoimi marzeniami. Chcemy, żebyście te marzenia spełniali. Przed wami egzamin dojrzałości.Od jego wyników będą zależały dalsze wasze wybory. Będziemy was wspierać, by nauczyciele, rodzice, byli dumni z waszych wyników. Dzisiaj chcemy patrzeć jak piękni, młodzi, beztrosko, ale i odpowiedzialnie bawicie się na balu studniówkowym - podkreśla Wiesława Górska, dyrektor szkoły.