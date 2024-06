"Makowa Koza" z Kociewia uwodzi smakiem i sielskim klimatem

Najpierw do gospodarstwa znajdującego się w gminie Kaliska przyjechały dwie kozy. Nikt się wówczas nie spodziewał, że stado rozrośnie się do 40 osobników! Kozia rodzina zaczęła się powiększać z czasem.

- Koza, jak się pasie, to cały czas chodzi. U mnie mają do dyspozycji 2 hektary. Lubią szukać najlepszych kąsków dla siebie, ziół, młodych listków. W ciągu dnia także leżą, odpoczywają, przeżuwają. Mają bardzo spokojne życie. Ale nie można dać się zwieźć, bowiem kozy są też bardzo ciekawskie. Wszędzie wejdą, jak tylko zobaczą, że bramka będzie otwarta, to chętnie wyjdą i sprawdzą, co jest za ogrodzeniem. W końcu za płotem „trawa jest bardziej zielona” – śmieje się właścicielka „Makowej Kozy”.

Kozy są, jak psy . Przywiązują się do człowieka, reagują na swoje imiona, są przyjacielskie, lubią być głaskane. - Ja na to wszystko mam czas i możliwości. Kozy zaczynają oswajać się podczas karmienia. Mają duży wybieg, mogą przez cały rok po nim chodzić i korzystać z dobrodziejstw natury.

„Historia Makowej Kozy „związana jest z miejscem zamieszkania pani Ani. Gdy przeprowadziła się do nowego domu w Cieciorce, ulica przy której stoi budynek, nie miała jeszcze nazwy. Nadano jej nazwę – ul. Makowa. Tak zrodził się pomysł na nazwę „Makowej Koza”.

Pierwsze przygody z przetwórstwem koziego mleka rozpoczęły się od wykonywania tradycyjnych twarogów. Mleko zostawiało się na trzy dni, aby się ukwasiło. Po tym czasie mleko trzeba było podgrzać, przecedzić, z około 10 litrów mleka wychodzi około 1,5 kg twarogu.

- Te pierwsze były suche i nie najlepsze w smaku. Zaczęłam drążyć, jak zrobić delikatny i smaczny twaróg. To się udało. Znalazłam taką recepturę, która jest moją tajemnicą – opowiada pani Ania.

A co jeszcze można wyczarować z koziego mleka? Ser smażony, który robi się z twarogu. Zostawia się go, aby zjełczał – zrobił się suchy, lekko żółty. Gdy się go podgrzeje, doda sody oczyszczonej, która go spulchnia, ostatnim krokiem jest smażenie na patelni. I tak powstaje kremowy ser smażony. Najczęściej dodaje się do niego kminek. Ale można dodawać inne przyprawy.