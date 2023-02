Wyjątkowe miejsce dla seniorów i strażaków ochotników działa w Piecach ZDJĘCIA

Obiekt przeszedł gruntowny remont. To wszystko dla mieszkańców gminy Kaliska – seniorzy mają swój klub, strażacy ochotnicy natomiast swoją wyczekaną siedzibę.

- To szczególny dzień dla naszej społeczności lokalnej – podkreślał podczas otwarcia obiektu Sławomir Janicki, wójt gminy Kaliska. - Jest to pierwszy tego typu obiekt w gminie. Od wielu lat dążyliśmy do realizacji tego zadania, ale bez środków zewnętrznych było to nierealne. W końcu udało się zrealizować tę inwestycję.