Wybory 2023 - gdzie głosować w gm. Starogard Gdański? Zobacz listę lokali wyborczych

adres: Parkowa 2, 83-200 Rokocin numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

adres: Szkolna 24, 83-207 Kokoszkowy numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

adres: Szkolna 5, 83-211 Jabłowo numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

adres: Hermanowska 4, 83-212 Dąbrówka numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

adres: Kasztanowa 15, 83-200 Szpęgawsk numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

adres: Szkolna 4, 83-200 Rywałd numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

adres: Floriana Ceynowy 3a, 83-130 Klonówka numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

adres: Trzcińsk 14, 83-209 Trzcińsk numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

adres: Sumin 38, 83-200 Sumin numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

adres: Jana Pawła II 40, 83-211 Lipinki Szlacheckie numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

adres: Spacerowa 3, 83-200 Linowiec numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

adres: Krąg 44A, 83-200 Krąg numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

adres: Jana Wróblewskiego 5, 83-200 Koteże numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

adres: Główna 52, 83-211 Kolincz numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

adres: Długa 5a, 83-211 Janowo numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

adres: Zduny 44B, 83-115 Zduny numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

adres: Sucumin 29, 83-200 Sucumin numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

adres: Siwiałka 1a, 83-209 Siwiałka numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

adres: Szkolna 13, 83-211 Owidz numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

adres: Rzeczna 18, 83-200 Nowa Wieś Rzeczna numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

Wybory 2023. Co zrobić, aby oddać ważny głos? Sprawdź nasz poradnik wyborcy

Zbliżają się wybory parlamentarne 2023. Warto wiedzieć, co zrobić, żeby oddać w nich ważny głos. Poznaj ogólne zasady głosowania. Ten poradnik wyborczy rozwieje wszystkie twoje wątpliwości. Jak głosować w wyborach?

W jaki sposób oddać ważny głos w wyborach parlamentarnych?

Jak wskazuje Kodeks wyborczy, każda uprawniona do głosowania osoba głosuje tylko na jedną listę kandydatów do Sejmu i jedną listę kandydatów do Senatu. Aby oddać ważny głos należy postawić na karcie do głosowania znak „x” w kratce z lewej strony, obok nazwiska jednego z kandydatów z danej listy.

Jeżeli nieprawidłowo zaznaczymy nazwisko kandydata, stawiając przy nim inny znak niż "x", oddany głos będzie nieważny. Nie możemy również oddawać głosu na więcej niż jednego kandydata w wyborach do Sejmu lub wyborach do Senatu.