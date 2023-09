Woda zniszczyła sale w budynku PSONI w Skarszewach. Potrzebna jest pomoc

- To była dla nas bardzo duże zaskoczenie. W piątkowy poranek przybiegła do nas pani dyrektor Szkoły Przysposabiającej do Pracy, z informacją że pomieszczenia placówki zostały całkowicie zalane – opowiada Aniela Gemba, przewodnicząca zarządu koła w Skarszewach - Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną . - Okazało się, że to nie wszystkie straty. W sumie woda zniszczyła cztery pomieszczenia – sale w zespole terapeutycznym, cały korytarz, toalety. Woda przedarła się także do piwnicy. Tam mieliśmy cały magazyn z chemią, materiałami do terapii, które musieliśmy wyrzucić. Zniszczone są meble. Wszystkie rzeczy nasiąkły wodą bardzo szybko. W piwnicy mieliśmy także magazyn żywności, lodówki. Nic nie udało się uratować. Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. W tym roku zaplanowaliśmy kapitalny remont pomieszczeń warsztatu terapii zajęciowej… A teraz spotkał nas ten wypadek.

Dzieci ze Szkoły Przysposabiającej część zajęć mają zawieszonych, a cześć odbywają w innych placówkach.

- To nie jest duża szkoła, ale dla mnie liczy się każdy człowiek – podkreśla Aniela Gemba. - 10 uczniów nie ma teraz gdzie się podziać. Jedna grupa jest w środowiskowym domu samopomocy, druga w ośrodku rehabilitacyjno – edukacyjno – wychowawczym. Jednak to rozwiązanie na bardzo krótki czas. A niestety jeszcze bardzo daleko do otwarcia sal, w których odbywają się zajęcia przysposabiające. Wszystko jest mokre. W stropach porobiliśmy dziury, żeby woda wyciekła.

Szkoła przysposabiająca do pracy, to miejsce dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Celem szkoły jest przygotowanie uczniów do integracji, kształcenie umiejętności współżycia oraz funkcjonowania w społeczeństwie, w tym przygotowanie do uzyskania kwalifikacji zawodowych, do pracy i życia w warunkach współczesnego świata. Nauka w tej placówce to dla uczniów etap przygotowawczy, który powinien pozwolić im podjąć pracę w warunkach chronionych.