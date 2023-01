Wierzyczanki 2022 – zaproszenie na galę wręczenia nagród. Wystąpi Grupa MoCarta

Od 24 lat prezydent miasta wręcza nagrody osobom, instytucjom i firmom, które w minionym roku wyróżniły się szczególnie w dziedzinie kultury, gospodarki i inicjatyw społecznych.

Wieczór uświetni występ Grupy MoCarta. Galę poprowadzi Sławomir Siezieniewski.

Bilety w cenie 1 zł do nabycia w recepcji Starogardzkiego Centrum Kultury lub na stronie: https://sck-bilety.interticket.pl/program/wierzyczanki-2022-grupa-mocarta-8050/42614

Liczba miejsc ograniczona.

Grupa MoCarta wśród gwiazd to tytuł programu znanego i lubianego kwartetu smyczkowego. Tym razem Bolek, Paweł, Michał i Filip otoczeni będą największymi gwiazdami muzyki. J. S. Bach opowie o początkach polifonii i o tym jak wynalazł nordic walking. Patron zespołu – Wolfgang Amadeusz – wyjawi tajemnice skąd czerpie pomysły dla Grupy MoCarta, a Antonio Vivaldi przyzna się, dlaczego skomponował tylko Cztery Pory Roku. W koncercie znajdą się również: skrócona historia muzyki według Grupy MoCarta, wizyta w wiedeńskiej rozgłośni radiowej 1785 roku oraz żart, który rozchmurzy Ludwiga van Beethovena. Ale tylko na chwilę… Grupa MoCarta wśród gwiazd to humor, elegancja i najlepsza muzyka. To rozrywka dla wszystkich pokoleń. Dla dorosłych, ich dzieci, oraz dla tych, którzy z Fryderykiem Chopinem chodzili do szkoły.