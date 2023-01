Wierzyczanki 2022 przyznane. Wybrani zostali spośród 16 nominowanych w kategoriach kultura, inicjatywy społeczne i gospodarka

Zgodnie z tradycją coroczne nagrody prezydenta miasta przyznawane są w kolejną rocznicę powrotu Starogardu Gdańskiego do państwa polskiego. Tym razem uroczysta gala Wierzyczanki odbyła się dwa dni wcześniej, 27 stycznia, w Hali Miejskiej im. Andrzeja Grubby. Wśród wielu znamienitych gości pojawili się także posłanka na Sejm RP Magdalena Sroka i senator RP Ryszard Świlski.

– Spotykamy się na pamiątkę wydarzeń sprzed 103 lat, kiedy to żołnierze Błękitnej Armii generała Józefa Hallera przywrócili Starogardowi wolność. To byli bohaterowie tamtych czasów. Dzisiaj także mamy takich bohaterów. Część z nich za chwilę pojawi się na tej scenie. To właśnie oni, pomimo trudności, jakie na co dzień napotykamy, starają się dawać z siebie wszystko, by pomagać, realizować swoje cele, sprawiać, żeby nasze miasto się rozwijało. Wszyscy możemy być aktywni. Nie każdy chce, nie każdy umie, nie każdy czuje taką potrzebę. Dzisiaj dziękuję wszystkim, którzy jednak to robią, którzy dzielą się tym, co umieją. Serdecznie gratuluję i bardzo dziękuję zarówno wszystkim nominowanym i wyróżnionym, ale także każdemu, kto jest aktywny i służy drugiemu człowiekowi – powiedział gospodarz uroczystości prezydent miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak.