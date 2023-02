Węgiel po preferencyjnej cenie. Sprawdzamy, jak wygląda zainteresowanie w Skarszewach i Starogardzie Gdańskim

Sprzedaż węgla w Skarszewach

Jak dotąd ponad 1000 ton węgla** trafiło do ok. 600 gospodarstw domowych z terenu gminy Skarszewy**, w ramach rządowego programu preferencyjnej sprzedaży tego surowca. Dystrybucją węgla, w cenie 2 tys. zł za tonę, zajmuje się Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne.

Tańszy węgiel w Starogardzie

- Na chwilę obecną zostało wydanych ok 1.100 zaświadczeń upoważniających do zakupu węgla w preferencyjnej cenie. Zakupiono ok. 1080 ton groszku i orzecha natomiast rozdystrybuowane zostało ok. 1020 ton groszku i orzecha. Sprzedaż zmalała z uwagi na łaskawą pogodę. Współpracujące z miastem składy są zaopatrzone w węgiel w preferencyjnej cenie - informuje Magdalena Dalecka, rzecznik prasowy prezydenta miasta.