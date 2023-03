Uczniowie posadzą swoje drzewka! Akcja Fundacji Trees For Europe w starogardzkich podstawówkach

- Trees For Europe od lat buduje w Polsce tradycję sadzenia drzew przez uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, aby każdy z nich, zanim opuści mury swojej szkoły, stając się jej absolwentem,posadził po sobie drzewko. Oprócz drzewek każdy z uczniów otrzymał od nas zawieszkę identyfikacyjną na drzewko, dostęp do e-lekcji pt. "Jak dbać o ekologię w życiu codziennym?", poradnik prawidłowego posadzenia drzewa oraz wydrukowany na ekologicznym papierze z odzysku list gratulacyjny – opowiada o akcji Maciej Knuth, prezes Fundacji Trees For Europe.