Trasy spacerowe do 34 km od Starogardu Gdańskiego. Urokliwe ścieżki na weekend 14 - 15 stycznia

🌳 Trasa spacerowa: Wieś Hopowo i jej niezwykli mieszkańcy

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 12,78 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 76 m

Suma podejść: 796 m

Suma zejść: 796 m

Pojezierze Kaszubskie to wymarzony obszar dla wszelakiej maści turystyki i wypoczynku. Występuje tu wiele leśnych duktów oraz bocznych dróg gruntowych, które wykorzystać można pod kątem wycieczek pieszych bądź rowerowych. Chcąc zapoznać się z dziedzictwem kulturowym tego obszaru wystarczy zagłębić się w terenie, w którym odnaleźć można wiele historycznych ciekawostek. Warto także zasmakować regionalnej, wyśmienitej kuchni. W ostatnich latach powstało wiele godnych uwagi karczm i restauracji poza Trójmiastem.