To będzie czas sportowych zmagań! Przed nami II Kociewski Cykl Biegowy

- Wielkie gratulacje dla pana radnego Jerzego Mykowskiego i wszystkich zaangażowanych w organizację cyklu 9 biegów na Kociewiu – podkreśla Sebastian Dadaczyński, asystent posła Kazimierza Smolińskiego. - Wydarzenie integruje nie tylko mieszkańców powiatu starogardzkiego, ale całe Kociewie. Pan poseł pragnął też podziękować Lasom Państwowym, organizacjom społecznym – Prawy Starogard, Brygadzie Inki, za to, ze włączacie się państwo w kultywowanie pamięci o bohaterach, którzy walczyli o wolność Rzeczypospolitej. To piękne, że jeden z biegów będzie poświęcony Żołnierzom Wyklętym – pamięci Zdzisława Badochy „Żelaznego”. To jest dowód na to, że nie tylko organizatorzy dbają o kulturę fizyczną mieszkańców, ale także pielęgnują pamięć o bohaterach i dzięki tym biegom promujecie ich postacie.