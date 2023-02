Światowy Dzień Kociewia pełen tradycji i wspomnień w gminie Zblewo

Pielęgnują swoje korzenie i pokazują je innym. Koło Gospodyń Wiejskich „Mordraki” z Borzechowa oraz Ranczo Zbyroza zorganizowały obchody Światowego Dnia Kociewia pod patronatem wójta gminy Zblewo, które obyły się w świetlicy wiejskiej w Borzechowie.

Tu można było się przekonać, jak wygląda i smakuje Kociewie! Organizatorzy z wielką pieczołowitością przygotowali obchody 11. Światowego Dnia Kociewia. Obchody zostały ustanowione w dwusetną rocznicę udokumentowanego zapisu nazwy „Gociewie”.

Podczas wielkiego świętowania można było zapoznać się z tradycyjnym rzemiosłem oraz kuchnią. Dzieci z wielkim zainteresowaniem wysłuchiwały ciekawych historii – poznawały tradycje i zawody kociewskie. Próbowały haftu kociewskiego, robienia na drutach, przybijania gwoździ. W sumie było tu ponad 100 najmłodszych Kociewiaków. Wydarzenie było otwarte także dla wszystkich zainteresowanych dorosłych.

- Udało nam się zebrać przedmioty z dawnych lat i pokazujemy, do czego je wykorzystywano na Kociewiu – mówi Elżbieta Piórkowska, przewodnicząca KGW "Modraki" – Możemy zobaczyć m.in. heble, kory, stare lampy, tarkę do prania, maselnicę, żelazko „duszą”. Nasz region może pochwalić się też wyjątkową kuchnią. Dla gości przygotowaliśmy m.in. maślankę, śledzie w śmietanie, pączki, rosół, ryż z białym sosem. Dzieciom smakowały ruchanki z fjutem – są to nasze "racuszki" podawane z syropem z buraka cukrowego.Po raz pierwszy zorganizowaliśmy to wydarzenie. Chcemy pielęgnować tradycje naszego regionu i zapraszamy wszystkich już za rok! Cieszę się, że tradycje naszego regionu powracają. Chcemy je pielęgnować, bo Kociewie jest po prostu piękne!