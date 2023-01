Świąteczne paczki dla najmłodszych z Ukrainy

Spotkanie odbyło się w hotelu Bachus. Była to doskonała okazja do złożenia życzeń społeczności ukraińskiej, która rozpoczyna obchody Świąt Bożego Narodzenia. U wyznawców prawosławia trwają one dłużej niż u katolików, bo aż trzy dni. Zwyczajami są bardzo podobne do świąt katolickich. Podobnie jak katolicy obdarowują się prezentami i świątecznymi życzeniami.



Starogard wspiera Ukrainę

Z ramienia władz miasta obecny był prezydent Janusz Stankowiak oraz jago zastępca Maciej Kalinowski. W spotkaniu uczestniczyli również państwo Renata i Roman Chajewscy, właściciele hotelu Bachus.

Ogromnym wsparciem dla uchodźców z Ukrainy, którzy mieszkają w hotelu Bachus jest pomoc pana Wojciecha Koseckiego, kierownika hotelu, który od samego początku z wielkim sercem angażuje się w pomoc i opiekę nad nimi.