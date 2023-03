Sportowcy z całego świata pobiegną ulicami Starogardu Gdańskiego - 39. Bieg Szpęgawski z AQ

Meta 39. Biegu Szpęgawskiego z AQ będzie znajdować się na Stadionie Miejskim im. Kazimierza Deyny, gdzie uczestnicy otrzymają medale oraz bogaty pakiet startowy, w którym znajdą się m.in. ręcznik szybkoschnący, baton, imienny numer startowy, gadżet promocyjny i woda.

To jednak nie wszystko, co przyciąga zawodników do Starogardu Gdańskiego. W 39. Biegu Szpęgawskim z AQ przewidziane są wysokie nagrody finansowe, co dodatkowo mobilizuje do walki o najlepsze wyniki. Bieg ten cieszy się dużą popularnością, a z roku na rok zyskuje coraz większą rzeszę fanów.

Warto również wspomnieć o biegu dla dzieci i młodzieży, który odbędzie się na dystansie jednej mili przez ulice miasta.