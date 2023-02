Słowiańskie święto miłości było pełne magii i obrzędów. Do dziś sporo zostało z ówczesnych wierzeń

Dawni Słowianie mieli własne wierzenia i rytuały. Jak nasi przodkowie zapewniali sobie miłość?

Z przekazów historycznych i etnograficznych wiemy, że miłość to jedno, a małżeństwo to drugie. Dawniej pary swatano, przy czym dla rodziców na ogół istotniejsze było dopasowanie pod względem zamożności i statusu społecznego, niż płomienne uczucie młodych na wydaniu. To rodziło wiele oczywistych dramatów. Ich pokłosiem jest silna reprezentacja pieśni ludowych opowiadających o nieszczęśliwej, niespełnionej miłości. Ale aranżowanie małżeństw w żaden sposób nie osłabiało uniwersalnej tęsknoty za prawdziwą miłością.

Zakochani bez wzajemności mogli sięgać do praktyk magicznych, które spowodować miały rozkochanie wybranka lub wybranki. Znanym powszechnie zielem od spraw sercowych jest lubczyk. I taka magia nikogo nie trwoży. Jednak etnografowie, m.in. Kazimierz Moszyński, opisali też bardziej drastyczne praktyki, które zapewnić miały miłość. Ot, choćby przekłuwanie igłą parzących się żab. Robiono to po to, aby owa igła nabrała cudownej mocy sprawczej. Później wystarczyło zszyć nią ubranie chłopca i dziewczyny, by wywołać ich miłość. Za skuteczny afrodyzjak uznawano też np. serce jaskółki czy fragment wisielczego sznura.