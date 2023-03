Ścieżki rowerowe do 34 km od Starogardu Gdańskiego. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 25 - 26 marca?

Rozważasz trasę rowerową ze Starogardu Gdańskiego? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych propozycji tras. Są różne pod względem trudności czy dystansu, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 34 km od Starogardu Gdańskiego. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w okolicy Starogardu Gdańskiego proponujemy na weekend.

Rowerem w pobliżu Starogardu Gdańskiego We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 34 km od Starogardu Gdańskiego, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Wiślana trasa rowerowa Stopień trudności: 1.0

Dystans: 72,07 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 89 m

Suma podjazdów: 667 m

Suma zjazdów: 663 m Rowerzystom ze Starogardu Gdańskiego trasę poleca Max_c74 Wycieczka rowerowa Twarda Góra -Tczew. Trasa jest łatwa do pokonania, ale można podnieść poprzeczkę i wybrać się na nią rowerem szosowym (co też uczyniono). Piękne widoki i ciekawe miejsca czekają na kolejnych śmiałków. Polecam tą trasę.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Wzgórza Szymbarskie ze smakiem Stopień trudności: 2.0

Dystans: 43,58 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 123 m

Suma podjazdów: 884 m

Suma zjazdów: 800 m GR3miasto poleca trasę rowerzystom ze Starogardu Gdańskiego

Pojezierze Kaszubskie to wymarzony obszar dla wszelakiej maści turystyki i wypoczynku. Występuje tu wiele leśnych duktów oraz bocznych dróg gruntowych, które wykorzystać można pod kątem wycieczek rowerowych bądź pieszych. Najbardziej wymagające trasy wiodą przez mocno pofałdowany teren Wzgórz Szymbarskich. Z nich też rozpościerają się przecudne, niemalże górskie widoki. Jak się okazuje, wcale nie trzeba przejechać nie wiadomo jak dużo kilometrów by porządnie się zmęczyć! Układając nasze weekendowe trasy, coraz częściej szukamy odpowiedniej bazy wypadowej, w której ogrzejemy się i zregenerujemy siły po wycieczce, bądź też zatrzymamy się na noc. Urokliwe miejsce, wyśmienita kuchnia to podstawa uzupełniająca weekend poza miastem. Hotel, pensjonat, agroturystyka - jak się okazuje, poza ścisłym sezonem turystycznym, wcale nie ma tego za wiele. W okolicach kompleksu Jezior Raduńskiech natrafiliśmy na kilka ciekawych pozycji. Jednym z takich obiektów, gdzie można dość liczną grupą zatrzymać się na nocleg i smacznie zjeść jest restauracja Folkowy Dwór.

Kuchnia kaszubsko-węgierska, to strzał w dziesiątkę, szczególnie jesienią po wyczerpującej wycieczce

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Doliną Reknicy do Przywidza Stopień trudności: 2.0

Dystans: 34,99 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 141 m

Suma podjazdów: 1 514 m

Suma zjazdów: 1 498 m Wandrzejuk poleca trasę mieszkańcom Starogardu Gdańskiego Wyprawę zaczęliśmy z Czapielska nad Kolbudami. Dojazd samochodem z Gdańska zajął nam około 20 minut i po 9 byliśmy już na szlaku. Czarnym Szlaku Wzgórz Szymbarskich, który pokrywa się częściowo z czerwoną trasą rowerową. Pierwszy fragment jest słaby, bo musimy się zmierzyć z rozjeżdżonym odcinkiem pod górę pełnym głębokich kolein. Potem jest znacznie lepiej, leśna droga prowadzi nas wzdłuż malowniczej doliny rzeki Reknicy, która była osią wycieczki.

Wśród wijących się zakoli rzeki docieramy do przeprawy, która z roku na rok jest w gorszym stanie... dziś przechodziliśmy po dwóch sosnowych belach, dlatego kąpiel wisiała w powietrzu : ) no ale się udało i przez Marszewo pokierowaliśmy się w stronę jeziora Głębokiego, które osiągnęliśmy po paru kwadransach. Tam chwila na regeneracyjnego batona i zachodnim brzegiem mkniemy przez las w stronę Przywidza. Aby ominąć ruchliwą drogę asfaltową w Klonowie Dolnym odbijamy w ulicę Modrą i to był strzał w dziesiątkę! Gruntowa droga wiedzie przez obszar usiany sadzawkami w sąsiedztwie lasów, jest bardzo przyjemnie. W końcu dojeżdżamy do Piekła i wzdłuż jeziora osiągamy Przywidz. Nie mamy czasu by objechać jezioro, ale za to szlakiem doliny Reknicy wspinamy się na chyba najwyższy w okolicy pagórek o rzędnej ponad 250m npm. Podjazd jest ciężki, po kocich łbach, ale wynagradza go nam ciekawy zjazd, po którym lądujemy nad jeziorem Głębokim. Do samochodu zmierzamy przeciwnymi stronami jezior, oraz doliną Reknicy.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Starogardu Gdańskiego

🚲 Trasa rowerowa: Młynki pętla Stopień trudności: 2.0

Dystans: 42,76 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 6 min.

Przewyższenia: 84 m

Suma podjazdów: 861 m

Suma zjazdów: 895 m Trasę dla rowerzystów ze Starogardu Gdańskiego poleca Voyo1

MTB w pełnym wydaniu. Zalew w Młynkach to miejsce, przez które warto prowadzić trasy rowerowe, na brzegu można spotkać wędkarzy a samo miejsce może być elementem wielu tras.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Szlak po Dolinie Dolnej Wisły Zachód (Tczew - Cierpice) - Rowerowy Czarny ver. 2018 Stopień trudności: 3.0

Dystans: 227,37 km

Czas trwania wyprawy: 554 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 90 m

Suma podjazdów: 1 106 m

Suma zjazdów: 1 087 m Rowerzystom ze Starogardu Gdańskiego trasę poleca JJ_Active Szlak dolnej Wisły - rowerowy czarny z racji jego długości podzieliłem na dwa odcinki mniej więcej równe (wschodni i zachodni). Pierwotnie szlak biegł przez zabytkowy most w Tczewie jednak w 2018 roku jest on nieprzejezdny. Szlak w niektórych miejscach posiada kilka rozwidleń (podwójne oznakowanie) nowsze wersje są łatwiejsze w pokonaniu (droga asfaltowa) jednak mniej ciekawe krajoznawczo. Poziom znakowania bardzo różny ale generalnie można się zgubić. Nie wiem czy udało mi się znaleźć wszystkie podwójne znakowania ale te które odkryłem zamieściłem na mapach.

Nawiguj

