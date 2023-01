Prawdziwa przebojowa zima z radiem "ZET" w Starogardzie Gdańskim ZDJĘCIA

Na najmłodszych czekała górka do snowtubingu, czyli zjazdu z lodowo-śnieżnej górki na oponach, tory do biegówek i curlingu, gdzie odbywały się zawody, a także szkółka snowboardu. Z tej ostatniej chętnie korzystały nie tylko dzieci, ale też starsi mieszkańcy miasta. Do dyspozycji byli instruktorzy i opiekunowie, którzy uczyli pierwszych kroków na desce snowboardowej. igielitowe maty gwarantowały dobrą zabawę niezależnie od panującej aury.

- W drewnianych kramach czekał pyszny poczęstunek, a Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Premium Fitness & Gym dbały o to, by nikomu nie było zimno proponując konkursy ruchowe z nagrodami. Nie zabrakło również uwielbianego przez małych starogardzian Koła Fortuny, gdzie można było zdobyć ciekawe nagrody. Drugiego dnia imprezy przyjechał foodtruck głównego sponsora wydarzenia - relacjonuje Małgorzata Rogala, zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej.