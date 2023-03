Pożar zabrał wszystko. Trwa zbiórka na pogorzelców z Czarnegolasu

Bezlitosny żywioł w bardzo szybkim tempie strawił coś co było budowane latami. Pożar wybuchł 17 marca br.

- W tym tragicznym dniu, dalszy los mojej mamy Reginy Stangel stanął pod wielkim znakiem zapytania. Tego tragicznego dnia w jej domu doszło do pożaru, który odebrał kobiecie wszystko - mówi córka kobiety- Bezlitosny żywioł w bardzo szybkim tempie strawił coś co było budowane latami. Dom zniszczony przez ogień nie był tylko budynkiem, ale miejscem na ziemi naszej rodziny. Mama straciła dach nad głową, meble, ubrania. Po jej obecnym życiu pozostały zgliszcza. W momencie wybuchu pożaru u mojej mamy był również mój brat, niestety obydwoje trafili do szpitala wskutek podtrucia dymem. Całe szczęście udało się im uniknąć najgorszego i nie doznali oni większych obrażeń.

ZBIÓRKA NA NOWY START DLA PANI REGINY