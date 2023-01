Pokaz filmu koncertowego z Billy Eilish w Starogardzie Gdańskim. Mamy wejściówkę dla Czytelnika

BILLIE EILISH: LIVE AT THE O2

Billie Eilish

, wielka gwiazda muzyki, zdobywczyni Oscara i wielu nagród GRAMMY® po raz pierwszy w swojej karierze wystąpi ze specjalnym koncertem dla widzów kin na całym świecie. 27 stycznia odbędą się pokazy zapierającego dech w muzycznego wydarzenia na żywo, nagranego w The O2 w Londynie. Nigdy wcześniej niepublikowana, rozszerzona wersja tego filmu koncertowego zabierze widzów w urzekającą podróż po ścieżce muzycznej z albumu Eilish Happier Than Ever. Filmowa wersja, którą pokaże Cinema City, została wyreżyserowana przez Sama Wrencha, przy użyciu 20 kamer pełnoczułych ze szkłem filmowym. Fascynujące muzycznie i wizualnie pełnometrażowe widowisko, w kinowej rozdzielczości 4k z dźwiękiem Dolby Atmos (tam, gdzie jest dostępny), składać się będzie z koncertowego wykonania 27 piosenek i zarejestrowanych bezpośrednich, intymnych relacji pomiędzy artystką i publicznością. Produkcja „Billie Eilish Live at The O2” była pierwotnie transmitowana na żywo w ramach serii Apple Music Live, a ostatnio zdobyła nominację do nagrody GRAMMY® 2023 w kategorii najlepszy film muzyczny. Już 27 stycznia niepublikowana wcześniej wersja rozszerzona filmu dostępna będzie wyłącznie w kinach na całym świecie. Koncert trwa 95 minut i jest emitowany w oryginalnej wersji językowej – bez napisów.