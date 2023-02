Marcin z Lasu zna sekrety dzikiego życia, jak mało kto. Już w piątek będzie można ich posłuchać w Starogardzie Gdańskim!

Spotkanie z Marcinem Kostrzyńskim odbędzie się 24 lutego br. w sali dworca PKP w Starogardzie Gdańskim o godz. 17. 00. Link to tego wydarzenia: Spotkanie z Marcinem z Lasu

Organizatorem jest Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce z oddziału w Starogardzie Gdańskim.

Koszt uczestnictwa: dobrowolna darowizna na rzecz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami oddział Stargard Gdański.

"Marcin z Lasu" niesamowicie nauczył się rozumieć przyrodę. Doceniają to internauci. Na kanale YouTube – Marcin z Lasu można zobaczyć to, co udało się zrobić tylko jemu! Już ponad 50 tysięcy osób ogląda filmy, w których głównymi bohaterami są dzikie zwierzęta. Marcin Kostrzyński w niebanalny sposób opowiada o ich funkcjonowaniu, życiu, relacjach. Nie zdradza miejsc, gdzie nakręca filmy. Idąc do lasu, wkłada na buty drewniane nakładki z wyrzeźbionymi kopytami. Zostawiają one mylny trop.