"Leśna Przygoda" w Zblewie to magiczne miejsce. Dzieci mają nowe przedszkole!

. Ciepłe i naturalne barwy, materiały, zabudowa, a nawet – dźwięki lasu witające wchodzących do środka – wszystko to robi wspaniałe wrażenie. Na zewnątrz – motyw przewodni również jest widoczny, m.in. w formie ciekawego graffiti. Przed budynkiem jest też piękna aranżacja zieleni – liczne nasadzenia krzewów, drzew i bylin oraz nowoczesny plac zabaw.

- Zrobiliśmy wszystko, aby nasze nowe przedszkole – na które Zblewo czekało naprawdę wiele lat – rzeczywiście spełniało wszystkie potrzeby i oczekiwania całej społeczności. Przedszkole jest więc nie tylko przestronne – przeznaczone

dla 177 przedszkolaków

, nowoczesne i ekologiczne, ale także zaaranżowane w wyjątkowy sposób. Z wielkim zaangażowaniem pracowaliśmy wspólnie nad całą inwestycją – od samego początku czyli od koncepcji przedszkola, aż do wykonania. To miejsce przyjazne dzieciom, bliskie naturze. Taki był nasz cel - chcieliśmy, aby dzieci czuły się tu dobrze i bezpiecznie, a każdy, kto wejdzie do nowego przedszkola w Zblewie nie miał wątpliwości, że to przedszkole marzeń. Dziś już wiem, że to naprawdę przedszkole spełnionych marzeń! – mówi Artur Herold, wójt gminy Zblewo