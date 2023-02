Kontrowersje wokół przewozu niepełnosprawnych dzieci w Starogardzie. Poseł Płażyński chce wyjaśnień

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Kacper Płażyński interweniuje w sprawie transportu dzieci z niepełnosprawnościami w Starogardzie Gdańskim.

Miasto musi zapewnić bezpieczny dojazd do placówki 61 niepełnosprawnym dzieciom.

- Sytuacja jest bulwersująca. Od 1 stycznia zrezygnowano z dowozu dzieci niepełnosprawnych do ośrodków wychowawczych przez specjalistyczne, dostosowane do tego busy. Od wielu lat jest do zadaniem własnym gmin, więc nie jest to zaskoczeniem dla samorządów. Robią to duże samorządy i te małe. Chodzi o to, żeby dostęp do edukacji, również do środków rehabilitacyjnych był ułatwiony. Poruszanie się, szczególnie w mniejszych miejscowościach jest dużo trudniejszą sprawą niż na przykład w Gdańsku, Gdyni, czy Warszawie. W Starogardzie Gdańskim, z uwagi na – jak to podaje prezydent Stankowiak – oszczędności, zamiast specjalistycznej firmy, która dysponuje odpowiednim sprzętem, kwalifikacjami i ludźmi do tego przygotowanymi, zdecydowano się zastąpić tę firmę autobusami, które do tej pory służyły w Miejskim Zakładzie Komunikacji, które nigdy nie były dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, które nigdy nie służyły w takim charakterze - podkreśla poseł Kacper Płażyński.