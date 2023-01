Gdzie na spacer do 34 km od Starogardu Gdańskiego. Sposoby na spędzenie czasu - weekend 14 - 15 stycznia

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer oddalonych maksymalnie o 34 km od Starogardu Gdańskiego, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Las Szpęgawski, porastający nad odwiedzonymi przez nas jeziorami wiąże się z wieloma tragicznymi wydarzeniami, jednak nie one były celem naszej wizyty. To co nas przyciągnęło, to niezwykle urozmaicona rzeźba terenu obejmująca zbocza rynny szpęgawsko-rywałdzkiej, o bardzo zróżnicowanym nachyleniu oraz fragmenty falistej wierzchowiny morenowej z dolinami kilku niedużych cieków, uchodzących do Jeziora Zduńskiego. Oprócz ciekawej linii brzegowej jezior podczas wędrówki nie sposób pominąć stare drzewostany liczące od 90 do 160 lat o wysokiej różnorodności gatunków. Na naszej trasie mieliśmy okazję podziwiać wiele ciekawych pomników przyrody, głównie dęby i graby. Wśród leśnej gęstwiny odnaleźliśmy również wyżynne grodzisko średniowieczne, które znajduje się nad Jeziorem Zduńskim.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: KRS FORMOZA ULTRAMARATON KASZUBSKI

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 45,86 km

Czas trwania spaceru: 15 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 120 m

Suma podejść: 553 m

Suma zejść: 553 m