Drogi gruntowe w Starogardzie będą utwardzane

Od 2016 roku co roku prezydent miasta ogłasza uaktualnioną listę ulic w Starogardzie Gdańskim przeznaczonych do tymczasowego utwardzenia płytami YOMB. W 2023 roku miasto przeznacza na to zadanie 1 mln zł.

- Do 1 marca br. mieszkańcy mogą wnosić zastrzeżenia i uwagi, dotyczące przyznanej ich ulicom punktacji oraz miejsca na liście rankingowej. Dotyczy to również tych mieszkańców, którzy w ogóle nie akceptują rozwiązania polegającego na tymczasowym utwardzeniu nawierzchni ulic płytami YOMB. W takich przypadkach w ciągu 14 dni od publikacji listy mieszkańcy powinni wnieść pisemny protest w tej sprawie. Protest powinno podpisać minimum 50% mieszkańców danej ulicy lub ich przedstawicieli prawnych - wyjaśnia Magdalena Dalecka, rzecznik prasowy prezydenta miasta.

Prezydent rozpatrzy wniesione zastrzeżenia, uwagi i protesty. W przypadku ich uwzględnienia dokona korekty listy ulic przewidzianych do utwardzenia. Takie ulice nie będą uwzględniane na listach przez kolejne 3 lata.