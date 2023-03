Długo czekali na tę chwilę. Strażacy z OSP Pinczyn mają 30 metrową drabinę

- Środki na zakup drabiny zbieraliśmy ponad 2 lata. Pochodziły one m. in z ekwiwalentu druhów za akcje ratowniczo-gaśnicze, darowizn od ludzi dobrej woli - w głównej mierze mieszkańców Pinczyna i okolic, którzy hojnie wspierali nasze inicjatywy takie jak m.in. festyn strażacki czy kolportaż kalendarzy strażackich. Dzięki zaangażowaniu wielu ludzi, marzenie udało się zrealizować i pojazd został zakupiony, a my będziemy mogli uskutecznić i przyspieszyć prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych. Teraz czeka nas ogrom pracy, aby wprowadzić go do podziału bojowego i aby mógł brać udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych – mówi druh Filip Rytelewski, Naczelnik OSP Pinczyn i z dumą pokazuje najnowszy nabytek jednostki. A jest to drabina na podwoziu Iveco Magirus i zabudowie Rosenbauer, rocznik 1998, o wysokości 30 m i wysięgu bocznym 22 m, wyposażona w działko wodno-pianowe, platformę do mocowania noszy ratowniczych oraz agregat prądotwórczy.