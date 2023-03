Czworonożni funkcjonariusze szkolą się do zadań specjalnych

W szkoleniu udział wzięli przewodnicy wraz z psami przystosowanymi do wyszukiwania zapachów narkotyków z Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim i miejscowej komendy. Ich czworonożni podopieczni – Nemo i Nel to fachowcy w swojej dziedzinie. To właśnie dzięki tego typu szkoleniom oboje są bardzo skuteczni w wyszukiwaniu zapachu środków narkotycznych. Psy, zanim trafiły do starogardzkich służb mundurowych, przeszły specjalistyczne szkolenie. Na co dzień opiekują się nimi przewodnicy, którzy są merytorycznie przygotowani do opieki nad zwierzętami.

- W ramach przeprowadzonego szkolenia przewodnicy doskonalili umiejętności z zakresu pracy węchowej psów oraz taktyki i techniki wyszukiwania i odnajdywania ukrytych zapachów środków narkotycznych. Aby urozmaicić szkolenie oraz utrudnić odnalezienie miejsc, w których ukryte zostały markery środków odurzających, ćwiczenia zostały przeprowadzone zarówno na świeżym powietrzu, jak i w pomieszczeniach posiadających dla zwierząt odmienne właściwości zapachowe. Psy miały wskazać leżące na trawniku drewniane skrzynki, w których ukryte były markery. Podobne zadanie czekało na nich w pomieszczeniu gospodarczym i warsztatowym, garażach oraz siłowni. Wszystkie te miejsca tworzyły dla zwierząt różne i specyficzne warunki pracy. Zapachy płynów eksploatacyjnych pojazdów, spalin samochodowych oraz farb i lakierów z pewnością nie ułatwiały stawianego psom zadania - opowiada asp. sztab. Marcin Kunka, rzecznik prasowy starogardzkiej policji.