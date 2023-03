Chowa się do beczki zakopanej w ziemi i podgląda sekrety życia dzikich zwierząt. „Marcin z Lasu” zna je jak mało kto

Marcin z Lasu, czyli Marcin Kostrzyński to popularny twórca filmów wideo o tematyce przyrodniczej oraz autor książek. Swoimi opowieściami i nagraniami potrafi pokazać w niesamowity piękno natury. Jak podkreśla – od zwierząt wiele się nauczył.

- Zwierzęta nigdy nie są fałszywe, mają swoje lęki, radości, miłości – wszystko widać po ich zachowaniach, nie są zakłamane w żaden sposób. Jeżeli zwierzę jest jest szczęśliwe, czy się boi, to po prostu to pokazuje. Zwierzęta nie grają. Są sprawiedliwe. Żyją w zgodzie z prawami natury. One nie wiedzą, co to są pieniądze i niczego nie przeliczają - opowiada Marcin Kostrzyński.