Brak lekarza na nocnej opiece zdrowotnej w KCZ. Takie sytuacje mogą zdarzać się częściej?

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Są to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W Kociewskim Centrum Zdrowia kilka razy podczas takiego dyżuru nie było lekarza.