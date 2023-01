Akademia Pingwinka - nauka jazdy na łyżwach w Starogardzie Gdańskim Kinga Furtak

Jazda na łyżwach to aktywność, która bardzo wszechstronnie rozwija ciało i osobowość. Dodaje pewności siebie, uczy samodzielności, dążenia do celu i wytrwałości. Każdy, nawet mały sukces, to spora dawka pozytywnej energii. W Starogardzie Gdańskim przy Ośrodku Sportu i Rekreacji także można spędzić czas na tej aktywności!